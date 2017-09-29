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FETÖ'nün "memur yapılanması" iddianamesi

29 Eylül 2017 Cuma, 13:59

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "memur yapılanması" kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 10 sanık hakkında dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "memur yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından 6'sı tutuklu 10 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesinin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.

Tensip tutanağı hazırlayan mahkeme, yargılamanın 31 Ekim'de başlamasını kararlaştırdı.

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