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BİTLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "AK Parti kalkınma, yatırımlar, birlik beraberliğin pekişmesi ve güçlü Türkiye için çalıştı, ülkenin çimentosu oldu." dedi.

Eroğlu, Bitlis Kültür Merkezi'nde "AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şu ana kadar AK Parti'ye hizmet eden teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kentteki teşkilat başkanlarının tamamının değişmeden görevine devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, bu özelliğiyle örnek il olan Bitlis teşkilatıyla gurur duyduğunu söyledi.

- "2019 seçimlerinin ayrı bir önemi var"

AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olduğunu ve 16 yıldan bu yana muazzam bir dönüşüm sağladığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti kalkınma, yatırımlar, birlik beraberliğin pekişmesi ve güçlü Türkiye için çalıştı, ülkenin çimentosu oldu. AK Parti milletin bağrından çıkan bir partidir. Daha çok hizmet edeceğiz. Türkiye, gönül coğrafyamızın son kalesi, 2019 seçimleri her zamankinden daha önemli. Önceki seçimlerde de 'bu seçim çok önemli' dedik ama 2019 seçimlerinin ayrı bir önemi var. Çünkü artık eskiden olduğu gibi yüzde 33 ile iktidar olmak mümkün değil. Cumhurbaşkanının dediği gibi yüzde 50+1 olması lazım. Bu nedenle bütün milletin gönlünü kazanmamız lazım."

- "Vakit, gönül alma vakti"

Eroğlu, teşkilat üyelerinin ve özellikle kadın kolları üyelerinin kapı kapı dolaşarak önemli hizmetlere imza attığını vurgulayarak, 2019'da yapılacak önce belediye, sonrasında da milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde de aynı çabanın gösterilmesi gerektiğini anlattı.

Teşkilat üyelerinden kentteki herkese ulaşarak gönüllerini almalarını isteyen Eroğlu, "Bitlis'in bütün yollarını altınla kaplasak bile gönül almadan neticeye ulaşamayız. Vakit, gönül alma vakti. Mazallah, 2019'da bir terslik olduğu zaman sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamız da bize bakıyor. Gönül coğrafyamız bizden çok şey bekliyor. Bu dava bu nedenle çok önemli. Bu nedenle gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin çevresi ateş çemberi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ise Türkiye'de hiçbir ilçesinde değişikliğin yapılmadığı tek ilin Bitlis olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah birlik ve beraberliğinizi daim etsin. Yarın kongrelerimizi tamamlayarak Türkiye'de kongrelerini tamamlayan 5'inci il olacağız. Seçilecek olan kardeşlerimize görevlerinin ağır olduğunu hatırlatmak istiyorum. Gönüllere girmemiz lazım. Bütün kardeşlerimizi dinleyeceğiz ve gönüllerini alacağız. Çok zor bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin çevresi ateş çemberi. Türkiye 2019'da bir sıkıntıyla karşılaşırsa, kültürümüzde, inancımızda olan bütün dünya ülkeleri ve diğer Müslüman ülkeler zora girer. Buna izin vermeyeceğiz."

Bakan Eroğlu, Müftülük Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra kentten ayrıldı.