Ağustos ayı dış ticaret verileri

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik göstergelerdeki olumlu tabloya ihracatın katkısının görüldüğünü beirterek, yıl sonu ihracat hedefine ulaşılacağını düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağustos ayında 13 milyar 289 milyon dolar ihracat ve 19 milyar 162 milyon dolar ithalat yapıldığını hatırlatan Zeytinoğlu, yükselen enerji maliyetleri ve artan iç taleple ithalat artış hızının ihracat artış hızından fazla olduğunu belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği'ndeki (AB) toparlanma ile ağustos ayında bu bölgeye ihracatın yüzde 9,4 artarak 6 milyar 25 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini vererek, "İhracatımızda yüzde 45,3 pay alan AB'nin ihracatımızda önemi büyük. Toplam ihracatımızda Almanya'nın payı yüzde 10,1, İngiltere'nin yüzde 6,4, Irak'ın yüzde 7,3, ABD’nin yüzde 5,4 ve BAE’nin yüzde 5,3 oranında. Önemli ihraç partnerlerimiz olan ülkelerle siyasi ilişkilerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, normal çizgiye getirilmesi ihracatın gelişmesi bakımından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Girdi olarak kullanılan ara malı ithalatının geçen ayın tüm ithalatındaki payının yüzde 72,6 olmasının gelecek dönemde üretimde hareketlilik göstergesi olarak yorumlanabileceğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"OVP'de 2017 yılı için 153,3 milyar dolar olarak öngörülen ihracat hedefi 156,5 milyar dolara revize edildi. Yılın başından itibaren ihracatımız güçlü bir performans sergiliyor ve artmaya devam ediyor. İhracat gelirimiz ilk 8 ayda yüzde 10,8 artarken 12 aylık ihracatımız 153 milyar dolara yaklaşmıştır. Ekonomik göstergelerdeki olumlu tabloya ihracatın katkılarını görüyoruz ve yıl sonu ihracat hedefine ulaşılacağını düşünüyoruz."