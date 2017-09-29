Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta:

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bakın CHP'ye iktidar olmak için uğraşmıyor. İktidar olmak diye de bir derdi yok. CHP'nin tek derdi var Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanlığından indirmek, AK Parti'yi iktidardan indirmek." dedi.

Bozdağ, Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Çekerek 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'ye düşmanlık yapan uluslararası güçlerin, içeride buldukları bazı iş birlikçi çevrelerin, AK Parti'nin Türkiye'yi geliştirmesine, değiştirmesine, büyütmesine her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirmesine karşı oldukları için AK Parti'ye düşmanlık yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile gelişip büyüdüğünü vurgulayan Bozdağ, "Eğer biz bölünmüş yollarla, hızlı tren ağalarıyla, üniversitelerle, doğalgaz ile yeni şehircilik anlayışını içeren toplu konutlarla, tünellerle, köprülerle Türkiye'yi buluşturmamış olsaydık bizimle bugün kimse uğraşmazdı. IMF'den, Avrupa'dan para dilenen bir ülke olsaydık kimse Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile düşmanlıkta yarışa girmezdi. 'Nasıl olsa Türkiye bize muhtaç' derlerdi ama bakın Türkiye her alanda ayağa kalktı, her türlü olumsuzluğa rağmen ayağa kalktı." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında, ülkenin önünü kesmek isteyen gizli kapaklı pek çok hadise olduğunu anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Gezi hadiseleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, pek çok tuzağa, pek çok oyuna rağmen Türkiye'nin ekonomisi dimdik ayakta. Ekonomimizi batırmak için hükümetimizi sıkıştırmak için millete 'bak bunlarla olmuyor, bunları sevmekten, bunlara dua etmekten, bunlara rey vermekten vazgeçin' dedirtmek için nice oyunlar oynandı. Ama hamd olsun Türkiye'nin istikrarını da bozamadılar, güçlü iktidarını da yıkamadılar, ekonomisini de çökertemediler. Allah'ın izniyle de istikrarımızı bundan sonra da bozamayacaklar, ekonomimizi çökertemeyecekler, güçlü iktidara zarar veremeyecekler. Milletimizin ve devletimizin istikametini, güçlü yürüyüşünü bozamayacaklar. Biz milletimize inanıyoruz. Devletimizin ve milletimizin potansiyeline güveniyoruz. Devletimizin ve milletimizin imkanlarını, kabiliyetlerini, potansiyelini, tam anlamıyla milletimizin emrine ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Her türlü engeli bugüne kadar aştık, bundan sonra da aşa aşa yolumuza devam edeceğiz. Pek çok tuzağı bozduk, bundan sonra da bu tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz."

Bozdağ, terör örgütlerinin hepsinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık yaptıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"PKK, FETÖ, DEAŞ, bilimum terör örgütü, onları anladık. Onlar Türkiye'nin düşmanı, Türkiye'nin liderine, Türkiye'yi şaha kaldıran büyük ustaya Türkiye'nin Cumhurbaşkanına düşmanlığı anlıyoruz. Bazı ülkelerin siyasetçilerinin, uluslararası örgütlerin ve birtakım karanlık çevrelerin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla yoluna devam etmesine karşı olduklarını da görüyoruz. Bunu da anlıyoruz çünkü güçlü bir Türkiye'yi istemiyorlar, ekonomisi ayakta, istikrarlı bir Türkiye'yi istemiyorlar. Peki bunun dışındakilerinin karşıtlığını siz anlıyor musunuz? Neden Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, liderine karşısınız, düşmanlıkta yarış ediyorsunuz diye sormak gerekmez mi?

Ben buradan soruyorum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına 16 senede 600 bin konut hediye etti ve ucuzlatılan kredilerle 600 bininin dışında da milyonlarca Türk vatandaşını bu dönemde ev sahibi etti de Türkiye'ye, Türk halkına ihanet mi etti? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bölünmüş yollarla, hızlı tren ağlarıyla ve hava alanlarıyla Türkiye'yi yeniden birbirine bağladı da bu millete, bu devlete ihanet mi etti? Yüzde 20 olan savunma sanayindeki yerlilik oranını 16 yılda yüzde 65'e çıkarıp Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıp, bağımsızlığını ve güvenliğini güçlendiren tarihi adımları atarak bu millete, bu devlete ihanet mi etti? 76 olan üniversiteyi bütün illere yayarak, bütün illerin bilimle, ilimle, irfanla kucaklaşmasını bir üniversite kenti olmasını sağlayarak bu ülkeye ihanet mi etti? PKK ile FETÖ ile DEAŞ terör örgütü ile DHKP-C ile bu millete ve bu devlete düşmanlık eden bilimum terör örgütleriyle milletimizin ve devletimizin hukukunu korumak için mücadele etti de bu millete ihanet mi etti? 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü sırasında ölümü göze alıp milletiyle beraber bu darbeci hainlere, demokrasi, millet ve devlet düşmanlarına meydan okuyup, milletin ve devletin hukukunu koruyarak bu millete, bu devlete ihanet mi etti? 'Tayyip Bey'i yıkmak için hep beraber olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz' diyenlere soruyorum; Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ne yaptı da siz böyle bir araya gelme gayreti içerisindesiniz. Teröristleri anlıyoruz, terör örgütlerini anlıyoruz, yabancı ülkeleri anlıyoruz ama sizi hiç anlamadım, anlamıyorum da."

Milletin kimi seçeceğini çok iyi bildiğini vurgulayan Bozdağ, milletin her zaman doğru kararı verdiğini dile getirdi.

Bozdağ, bütün hesabı, bütün kitabı 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını devirmek olanlara seslendiğini belirterek, "Bütün ağa babalarınızla bir araya gelip hangi dış güçler, hangi terör örgütleri size destek oluyorlarsa bilimum desteklerini de koysunlar 2019'da bu milleti geçemeyeceksiniz Allah'ın izniyle. Bu millet, bugüne kadar Cumhurbaşkanına, bu kadroya nasıl sevgisi, saygısı, duası ve reyiyiyle sahip çıktıysa 2019'da da bir kez daha sahip çıkacaktır." dedi.

- "CHP'nin iktidar olmak diye bir derdi yok"

Anamuhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi herkes ortak aday arıyor. Kimsenin derdi iktidar olmak değil. Bakın CHP'ye iktidar olmak için uğraşmıyor. İktidar olmak diye de bir derdi yok. CHP'nin tek derdi var Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanlığından indirmek, AK Parti'yi iktidardan indirmek. Kim gelirse gelsin iktidara hiç önemi yok, onun için kendinin böyle bir hedefi yok. AK Parti ile millet arasında bir soğukluk olsun, millet AK Parti'den, Cumhurbaşkanımızdan uzaklaşsın da 'tek Türkiye batsın' diyen bir hastalıklı anlaşıya tutulmuş durumda. Böyle bir Anamuhalefet olabilir mi? Bütün umudunu krize, kaosa, felakete, bütün umudunu Türkiye'de sıkıntılara bağlamış bir Anamuhalefetle Türkiye daha fazla yoluna devam edebilir mi? Yatıyorlar, kalkıyorlar 'keşke bugün olumsuz bir şey olsa da televizyonlarda, meydanlarda çıkıp bunu konuşsak' diye belki de bunun için dua eden bir yapı var. Yahu diyorum ki ey Kılıçdaroğlu ve ahalisi, Tayyip Bey'e düşmanlık yapan bütün çevrelere felaket tellalığıyla bu iş olmaz. Tayyip Bey, felaket tellalığıyla gelmedi. Milletin gönlüne girerek, duasını alarak, milletiyle kucaklaşarak geldi. Milletine, devletine sahip çıkarak geldi.

Eğer siz bir yere gelmek istiyorsanız bu yoldan gitmeniz gerekir. Bakın 2019 yaklaşıyor, hep yine bir araya gelecekler. Şimdiden başladılar. 'Onunla bununla, ittifak edelim, bir araya gelelim, şöyle edelim, böyle edelim.' Sanki Ankara'daki üç dört tane adam bir araya gelince mesele tamammış gibi onlar bir araya gelmeye çalışıyorlar. Üç dört tane adam bir araya gelirse mesele tamam olur mu? Olmaz. 80 milyon vatandaşımız var. 50 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Bu millet bir araya gelecek, bu mileti bir araya getiren önce Rabbim'dir, kalpleri, gönülleri değiştiren yüce Allah'tır, o gönülleri bir araya getirir. Sizin o gönüllere hitap edecek politikalar geliştirmeniz lazım. AK Parti olarak bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Allah'ın izniyle pekçok işi daha iyi, daha güzel yapma konusunda büyük bir ustalık kazandı, büyük bir tecrübe kazandı bu kadro. Bundan sonra da daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz."

(Bitti)







