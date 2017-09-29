FETÖ'nün "Kadın yapılanması" iddianamesi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 32 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "kadın yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık tarafından 4'ü tutuklu 32 sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesinin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.
"Kadın yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 32 sanık 5 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.