"En büyük müze"de tarihe "film tadında" yolculuk

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık 2 yıl önce açılan, Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanını alan ve ziyaretçilerine insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar uzanan serüvenini, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla görme imkanı sunan Şanlıurfa Müze Kompleksi'nin tanıtımı için hazırlanan film, ilgi görüyor.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında 200 dönümlük alana inşa edilen Şanlıurfa Müze Kompleksinde teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandırıyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini tarihsel süreç içinde yolculuğa çıkarıyor.

Geziye ilk olarak insanlık tarihinin başlangıç noktası olan Paleolitik Çağ Salonu ile başlayan ziyaretçiler, burada insanların avlanma şekli, ateşi nasıl yaktığı ve toplayıcılık faaliyetlerini anlatan canlandırmalarla karşılaşıyor. Oluşturulan güzergahı takip eden ziyaretçiler, milattan önce 9 bin 500'lü yıllara tarihlenen ve "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen 180 santimetre boyundaki "Balıklıgöl heykeli"ni görme imkanı buluyor.

Daha sonra "Neolitik Dönemi" inceleme şansı yakalayan ziyaretçiler, burada Göbeklitepe, Nevali Çori gibi insanlık tarihine yön veren dönemlere ait eser ve imitasyonlarla geçmişe yönelik fikir edinebiliyor.

Kalkolitik Çağ Salonu'nda ise dönemin öne çıkan ticaret faaliyetleriyle ilgili canlandırmaları ve bölgede bulunan o döneme ait eserleri görebilen ziyaretçiler, Tunç Çağı'nda da Lidar Höyük'ten çıkan eserleri inceleme şansı yakalıyor. Milattan önce 3 bin 500'e tarihlenen oyuncak ve düdükleri yakından inceleme fırsatı bulanlar, ardından bazalt malzemeden yapılmış eserlerin yer aldığı Demir Çağı Salonu'nda Roma Caddesi'nde yürüyerek, canlandırması yapılan cam atölyesiyle karşılaşıyor.

Arkeoloji Müzesi'nde son olarak İslami Dönem Salonu'nu gezen ziyaretçiler, sergilenen tarihi eserlerin yanı sıra "Peygamberler Şehri Urfa"da insanların tek tanrı inancı ve Nemrut ile mücadelesini anlatan 12 projeksiyon cihazından 4 duvara aynı görüntüyü veren 360 derecelik video gösterisini izleme şansı yakalıyor.



Komplekste yoğun geçen ziyaretin ardından müzedeki restoranda yöreye özgü lezzetleri tadabilen ziyaretçiler, daha sonra Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi arasında bulunan arkeopark alanında kronolojik olarak sıralanmış döneminin mimari özelliklerini yansıtan yapı örneklerini görme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, son olarak Haleplibahçe'de ortaya çıkan mozaiklerin sergilendiği 5 bin metrekarelik alana sahip Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde savaşçı "Amazon kadınları"nın dünyada ilk olarak mozaiğe resmedilmiş halini ziyaret ederek geziyi tamamlayabiliyor.

Müzenin yurt içi ve dışında bilinirliğini arttırmak için çalışma yürüten müze müdürlüğü de hazırladığı 3,5 dakikalık tanıtım filmiyle, insanlara farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Müze Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze kompeksinin yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ve 3 kattan oluştuğunu belirterek, bu anlamda Türkiye'nin en büyüğü olduğunu ifade etti.

Müzede Paleolitik Dönemden, İslami Döneme kadar eserlerin sergilendiğini hatırlatan Uludağ, müzeyi tanıtmak amacıyla farklı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Uludağ, "Müzemizi tanıtmak amacıyla yakın zamanda 550 sayfalık yaklaşık bin eserin bulunduğu katalog çıkardık ve bu kapsamda tanıtım filmi hazırladık. İnşallah bu sayede müzemize daha çok ziyaretçi gelecektir." dedi.

Tarihi mekanlarıyla açık hava müzesini andıran kentte, kazı çalışmalarını da yürüttüklerini hatırlatan Uludağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırmasını yaptığı Kale Eteği ve Kızılkoyun bölgelerinde çok sayıda kaya mezarı tespit ettiklerini anlattı.

Uludağ, Kızılkoyun Nekropolü kazıları ile ilgili olarak cenaze töreni filmi hazırladıklarını aktararak, "Bu kaya mezarlarının bulunduğu alanda kendi döneminde cenaze törenleri gerçekleştiriliyordu, biz bu törenlerle ilgili de bir tanıtım filmi hazırlattık. Buradaki amacımız alana gelen ziyaretçilerin buradaki ölü gömme geleneğiyle ilgili bilgi edinebilmelerini sağlamaktı. Bu filmin fragmanını yayınladık, kısa süre içinde bu film ziyaretçilerimize izlettirilecektir." şeklinde konuştu.