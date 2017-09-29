Türk-Japon ortaklığıyla dev akü yatırımı

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MANİSA (AA) - Otomotiv tedarik sanayisinin önde gelen kurumlarından İnci Holding ile global akü devi Japon GS Yuasa ortaklığıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak yeni akü fabrikasının temeli atıldı.

Türk-Japon ortaklığıyla kurulan İnci GS Yuasa, akü üretim kapasitesini yılda 7 milyona çıkaracak ve yüzde 25'lik ek istihdam sağlanacak.

Temel atma töreninde konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 120 milyon liralık yatırımla dünyanın 80 ülkesine Türk malı ürünleri ihraç edeceklerini söyledi.

İki yıl önce imza attıkları ortaklığın bugün temelleri sağlamlaştırıldığını belirten Gök, şöyle konuştu:

"Aküde dünya markası olan GS Yuasa ile yeni akü fabrikamızın temelini atıyoruz. Fabrikamız en yeni teknolojiyle üretim yapacak, lojistiği, yetişmiş insan gücü, yatırıma uygun yapılanmasıyla gururumuz olan Manisa’daki fabrikadan dünyanın en az 80 ülkesine Türk malı ürünler ihraç edilecek. Egemize kazandıracağımız bu yatırım, bu topraklara sevdamızın, şirket kültürümüz olan Türkiye için üretme kararlılığımızın ve gelecek hedeflerimizin somut ifadesidir."

GS Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa ise Türkiye yatırımının kendilerini bölgede önemli bir güç haline getireceğine işaret etti.

Furukowa, "Yeni fabrikamızda, en son teknolojiyi kullanarak, dünya çapında talebin artacağı öngörülen start-stop ve otomotiv ana sanayi için aküler üretmeyi planlıyoruz. Tesisin sadece akü performansını ve kalitesini değil ayrıca üretim süreçlerindeki güvenliği de artıran ve etrafındaki çevrenin korunmasına önem veren yeni, gelişmiş teknolojiye sahip bir fabrika olması öngörülüyor" diye konuştu.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ise kurdukları ortaklıkla 5 yılda 250 milyon liralık yatırım hedeflediklerini, üçüncü fabrikanın 5 yılda artı 200 milyon liralık ek ciro kazandıracağını söyledi.

Elbirlik, temeli atılan yeni akü fabrikasının gelecek yıl ekim ayında üretime başlamasının planlandığını kaydetti.