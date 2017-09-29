Zonguldak'ta maden ocağında göçük

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Eksi 360-460 kodunda yaşanan göçük nedeniyle maden işçisi Murat Boz (33), kömür yığınının altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafında kurtarılarak, ocaktan çıkartılan Boz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.