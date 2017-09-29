Çankırı'da kuşburnu toplarken kaybolan kişi ölü bulundu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde arazide kuşburnu toplarken kaybolan kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çankırı'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Yaşar Gider (58), Karaören Mahallesi Uzun Çakıl mevkisinde aracını durdurarak eşi Halime Gider ile kuşburnu toplamak üzere araziye çıktı.

Bir süre sonra ayrılarak gözden kaybolan Yaşar Gider dönmeyince eşi durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı. Gece yürütülen aramalarda herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, çalışmalara sabah devam edilmesini kararlaştırdı.

Sabah erken saatlerde başlayan aramalar sonucu Gider'in cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemede başını kayaya çarptığı belirlenen Gider'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.