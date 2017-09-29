DSP Genel Başkanı Aksakal:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye ve bu millet sahipsiz değildir." dedi.

Çeşitli programlar için kente gelen Aksakal, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplatısında, emeği en yüce değer olarak siyasetine ilke edinmiş ve tüm politikalarını bu temelde kurgulamış bir parti olduklarını söyledi.

Kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Türkiye ve bu millet sahipsiz değildir. DSP, halkın sığınabileceği en güvenli limandır. Bunu herkes bilmelidir. Gün gelecek, devran dönecek. Bizden teslim aldığınız kutsal emaneti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekrar bize teslim edeceksiniz. Bundan kaçışınız yok, başka çareniz de yok. Sizin de sığınabileceğiniz tek liman DSP'dir. Şimdilerde sözde yeni parti organizasyonlarıyla yılgınlık içerisine düşürdükleri vatandaşları bir yere yönlendirmeye çalışan bazı kesimler, bazı medya organları var. Kerameti kendinden menkul kamuoyu araştırmacıları var. Hangi kesimlerce beslendikleri bizce malum olan bu yapılar, ancak ve ancak kurgulanan bölgesel projelerin besleyici unsurları olabilirler."

"Eksiden yeni olmaz." diyen Aksakal, kurtuluşun tek adresinin Demokratik Sol Parti olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra partililerle birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret eden Aksakal, burada yaptığı konuşmada, DSP'nin geçmişte devleti layıkıyla yönettiğini ifade ederek, DSP'nin ülkenin kaderine yeniden el koyma zorunluluğunun olduğunu ve Türkiye'nin makus tarihini mutlaka yeneceğini dile getirdi.

Aksakal, daha sonra Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.



