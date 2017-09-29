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Toprak altından kurtarılan kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

29 Eylül 2017 Cuma, 14:21
Toprak altından kurtarılan kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

RİZE (AA) - Rize'de dün meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak yaralanan ancak kara ve hava ulaşımı sağlanamadığı için bulunduğu yerden alınamayan Esma Tolan, helikopterle hastaneye sevk edildi.

Çayeli ilçesinin Kaptanpaşa köyüne bağlı Gürpınar Mahallesi'nde heyelanın sürüklediği toprak birikintisinin evine dolması sonucu toprak altında kalan ve vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılan Tolan'ı hastaneye ulaştırmak için bölgeye askeri helikopter gönderildi.

Tolan, askerler tarafından bölgede uygun yere iniş yapan helikoptere taşındı. Yaralıyı aldıktan sonra tekrar havalanan helikopter, şehir merkezinde Fener Mahallesi'ndeki helikopter alanına iniş yaptı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Esma Tolan'ın aynı olayda yaşamını yitiren kızı Songül Tolan'ın cenazesinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Çayeli'de çeşitli hastalıkları bulunan ancak kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşamayan 4 vatandaşın da sağlık ekiplerince ambulanslarla bulundukları yerden alınarak hastanelere nakledildiği bildirildi.

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