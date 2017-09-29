Gülen'in yeğeni hakkındaki iddianame tamamlandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen ile aynı evde gözaltına alınan kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Ahmet Ramiz Gülen ile Ahmet Karayazı hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gülen'in saklanmak ve elindeki belgeleri yok etmek için kentteki örgüt evine geldiği kaydedilen iddianamede, ikamette yapılan aramada, poşet içerisinde yırtılmış kağıtlar ile flaş bellek ve hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarıldı.

Sanık Karayazı'nın oğlunun da örgütün kripto mesajlaşma programı ByLock kullandığı ve bu nedenle arandığı kaydedilen iddianmede, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin halen firari olan oğlu Emrah Karayazı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kullanmakta olduğu kripto mesajlaşma programını kullandığının tespit edildiği ve babası olan şüpheli Ahmet Karayazı'nın yakalanmış olduğu örgüt evine götürerek konaklamasını sağladığının tespit edildiği, her iki şüphelinin yakalandığı ve örgüt evi olduğu belirtilen ikametgahtan çıkan dijital materyaller ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderine ait olan ve KHK ile kapatılan yayın evlerine ait kitaplar ve birçok döküman ele geçirilmiştir."

- Yaz okuluna geldiği iddiası

Ahmet Ramiz Gülen ise iddianamedeki ifadesinde örgütle bir bağlantısının olmadığını 2013 yılında Fetullah Gülen'i amcası olduğu için ziyaret ettiğini belirtti.

Gülen, olay tarihinde Gaziantep'e Zirve Üniversitesindeki yaz okulu için geldiğini söyledi.

Merkez Şahinbey ilçesinde 28 Temmuz 2016 tarihinde örgüt tarafından kullanılan eve düzenlenen operasyonda Gülen ile Karayazı gözaltına alınmış, yapılan aramada özel muhafaza içerisinde tırnak parçası, siyah-beyaz renklerde kıl parçaları, bir miktar toprak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Söz konusu malzemelerin örgütün elebaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca FETÖ'nün "akademik yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında yargılanan Celalettin Camcı'nın da diploması bulunmuştu.