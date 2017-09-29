Iğdır'da doktorun bıçaklı saldırıda yaralanması

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ERZURUM (AA) - Iğdır Devlet Hastanesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoğlu'nun Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan Yarımoğlu'nu ziyaret ederek sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Rektör Çomaklı, merkez önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yarımoğlu'nun Iğdır Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğüs ve batın bölgesinden yaraladığını anımsattı.

Yarımoğlu'nun tedavisinin devam ettiğini ve hayati bulgularının kontrol altına alınıldığını aktaran Çomaklı, şöyle konuştu:

"Doktorumuz dün akşam hastanemize ambulans uçak ile getirildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Birimi ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümündeki hekimlerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak durumu takip ediliyor. Doktorumuz Erzurum'a getirildiğinde hayati tehlikesi vardı. Doktorumuza hastanemizde yapılan ilk muayene sonrasında gerekli müdahale ve tetkikler sonucunda kalp damar cerrahisi yoğun bakımına solunum cihazına bağlı şekilde yatırıldı. Hayati fonksiyonları kontrol altına alınan ve gerekli kan desteği sağlanan hastamız gece 02.40'ta solunum cihazından çıkarıldı."

Çomaklı, Yarımoğlu'nun yoğun bakım servisinde takip ve tedavisinin sürdüğünü belirterek bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çomaklı, "Gerçekten ülkemizde sağlık çalışanlarına şiddet olayları azaldı ama halen münferit olaylar devam ediyor. Bu konuda bizler elimizden gelen tedbirleri alıyoruz." dedi.