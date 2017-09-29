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Sosyal medyadan camilerle ilgili küfür içerikli paylaşım iddiasına gözaltı

29 Eylül 2017 Cuma, 14:32

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir genç kız, sosyal paylaşım sitesinden camilere yönelik içeriğinde küfür de olan paylaşımı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki N.İ'nin bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından içeriğinde küfür de bulunan "Yıkın bu camileri" yönünde paylaşımda bulunduğu iddia edildi. Paylaşımı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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