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Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 14:34

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe M. tutuklandı, 2 şüpheli savcılıkça, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Önceki gün düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen S.T, A.A, S.A, T.Ö, S.M. ve A.M. gözaltına alınmıştı.