Suriyeli çocuk protez bacaklara kavuştu

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HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucu engelli hale gelen 10 yaşındaki Abdülbasit Alsattuf, protez bacaklarına kavuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla tedavisi için 7 ay önce Türkiye'ye getirilen Alsattuf'un protez bacak hayali gerçekleşti.

Suriye'deki hava saldırısında iki bacağını kaybeden Alsattuf, Reyhanlı'daki ortez protez merkezine getirildi. Alsattuf'a, muayenesinin ardından protez bacakları takıldı.

İlk adımlarını protez merkezinde atan çocuğun, birkaç gün içinde daha rahat hareket edebileceği bildirildi.

Abdülbasit Alsattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı gününü hiç unutmadığını söyledi.

O gün annesi ve kız kardeşinin hayatını kaybettiğini belirten Alsattuf, "Bacaklarımın olmadığı anı unutamıyorum. Babamla Türkiye'ye geldik. Burada İHH bize destek oldu. Artık rahatça koşup oynayabileceğim ve okuluma kendi başıma gideceğim için mutluyum. Türkiye ve İHH'ya çok teşekkür ederim." dedi.

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun ise "Baba beni kaldır" feryadıyla gündeme gelen Alsattuf'a destek olduklarını kaydetti.

Tosun, "Kardeşimizin bu çağrısına Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu karşılık verdi ve tüm protez masrafları karşılandı. Uluslararası Doktorlar Derneği merkezinde de kardeşmizin protezleri takıldı." diye konuştu.