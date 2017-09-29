Tarsus'ta polis sahte içki satanları arıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gün arayla farklı restoranlarda içki içen bir kişi, ölümden döndü. Polis ekipleri, sahte içkiyi hangi restoranın sattığını araştırıyor.

Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki bir kişi, 22 Eylül Cuma günü akşam arkadaşlarıyla bir restorana gitti. Restoranda içki içen kişi, pazar akşamı da başka restoranda alkol aldı.

Evine gittikten bir süre sonra fenalaşan ve bilincini kaybeden şahıs, eşinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından şahsın sahte rakı içtiği ve metil alkol zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. Derin koma hali ve solunum yetmezliği bulunan hasta, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

36 saat süreyle yoğun bakımda izlenen hasta daha sonra normal yatan hasta servisine alındı. Burada 2 gün izlenen kişi taburcu edildi.

Polis ekipleri de zehirlenmeye yol açan sahte rakının hangi restoranda satıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Horoz, metil alkole bağlı zehirlenme bulgularının alkol alımından yaklaşık 12 ile 24 saat sonra ortaya çıktığını belirtti.

Alkol alımının ardından şiddetli baş ve karın ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulantı, tansiyon düşmesi ve görme bozukluğu gibi belirtilerin önemsenmesi gerektiğini aktaran Horoz, "Alkoldendir, fazla içmişim' deyip geçiştirmemeli. En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Metil alkol zehirlenmelerinde müdahale sonrası hayati tehlike atlatılsa bile müdahalede geç kalınması körlük ve kalıcı beyin hasarına yol açabiliyor." diye konuştu.