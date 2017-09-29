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Karadeniz'de balık bolluğu

29 Eylül 2017 Cuma, 14:55
Karadeniz'de balık bolluğu

SAMSUN (AA) - Karadeniz'de son günlerde hamsi, istavrit, mezgit ve uskumru bolluğu yaşanıyor.

Bölgede balıkların bol miktarda avlanması fiyatları düşürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde kilogramı 8 liraya satılan hamsi ve istavrit, tezgahta 10 liradan alıcı buluyor. Çingene palamudunun tanesi 5-10, mezgitin kilogramı ise 15 liradan satılıyor.

Samsun Balık Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Davut Kıyak, AA muhabirine, balıkçıların Samsun ve Ordu açıklarında bol miktarda avlanmaya başlandığını söyledi.

Bu yıl palamudun az olması nedeniyle hamsi, mezgit ve istavritin bol avlanacağını düşündüklerini belirten Kıyak, "Havaların uygun gitmesi halinde önümüzdeki günlerde tezgahta balık daha bol ve ucuz olacak. Soğuklarla palamudun da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıyak, Karadeniz'de uzun yıllardır uskumru olmadığını ancak bu yıl bol miktarda çıkmaya başladığını sözlerine ekledi.

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