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Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 14:56
Bilecik merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muş ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, K.E, A.B, E.A, O.D, C.K, C.B ve A.M tutuklandı. B.C, Ö.M. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






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