Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

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BURSA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Genelde milletin kafasında hep 'Biz tohumumuzu bile İsrail'den alıyoruz' düşüncesi var. Halbuki bu alanda İsrail esasında kimsenin bilmediği kadar küçük oranda ihracat yapabiliyor ve Türkiye bu bağlamda İsrail'den çok çok daha üstün bir konumda." dedi.

Fakıbaba, Bursa'daki bir tohum üretim işletmesini ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine tohum ithalatına ilişkin sorular yöneltildiğini hatırlattı.

Gerçekten gurur duydukları bir tohumculuk müessesesinde olduklarını, bu müesseseden ihracat yapıldığını belirten Fakıbaba, "Avrupa'ya, Bulgaristan'a, İspanya'ya, Rusya'ya, Amerika'ya, Irak'a, İran'a ve diğer ülkelere, burada tohum üretiyor arkadaşlar ve bunu ihraç ediyoruz. Genelde milletin kafasında hep 'Biz tohumumuzu bile İsrail'den alıyoruz' düşüncesi var. Halbuki bu alanda İsrail esasında kimsenin bilmediği kadar küçük oranda ihracat yapabiliyor ve Türkiye bu bağlamda İsrail'den çok çok daha üstün bir konumda." diye konuştu.

- "İnsanların kafasını karıştırmasınlar"

Fakıbaba, güvenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemize, iş adamlarımıza, devletimize ve hükümetimize güvenmemiz lazım. Bizim diğer ülkelerden üstünlüğümüz var, düşük bir tarafımız yok. Bu bağlamda ben bütün üretici arkadaşları yürekten kutluyorum. Binlerce ton ihracat yapılıyor, işte buradayız. Rusya'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, Irak ve İran'a ihracat yapılan bir yerdeyiz. Yalnızca ihracat değil teknoloji satıyoruz. O yönden 80 milyon rahat olsun, insanların kafasını karıştırmasınlar. İthalat yapmıyor muyuz? Tabii ki o da olacak, ihracat da ithalat da yapacağız. Ama bu teknolojilerde dünyanın gerisinde değiliz, çok önemli sıralardayız, önemli yerlerdeyiz. Bu bağlamda insanların rahat olmasını özellikle istirham ediyorum."