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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden asker toprağa verildi

29 Eylül 2017 Cuma, 15:06
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden asker toprağa verildi

AYDIN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Asteğmen Emin Acun'un cenazesi, memleketi Aydın'nın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Gürpınar Jandarma Komando Taburu'nda vatani görevini yaparken yaşamını yitiren 26 yaşındaki Acun'un naaşı, helallik alınması için Yeni Mahalle'deki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Yeni Bahar Camisi'ne götürülen Acun için cenaze töreni düzenlendi. Ekrem Acun, ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Baba Ertan ve anne Yasemin Acun, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Acun'un naaşı, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Acun'un yakınları, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem ve Abdurrahman Öz, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, 11. Komando Piyade Tugayı Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gürpınar Jandarma Komando Taburu'nda görevli Acun, 27 Eylül'de fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtartılamamıştı.

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