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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Arakan Kan Ağlamasın" yardım kampanyası düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Atatürk Meydan'nda kurulan yardım noktasında yaptığı açıklamada, insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerden birinin Arakan'da yaşandığını söyledi.

Arakan'da masum insanların inançlarından dolayı katledildiğini belirten Erkoç, "Dünyada mazlumların sesine kulak veren Türkiye, Arakan'daki kardeşlerimizin yanında yer alarak onlara elini uzatmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletimiz, bu olaylar başladığı andan itibaren mazlum Arakan halkının yanında olduğunu çok samimi şekilde ortaya koydu." dedi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yaparak toplayacakları yardımları, devlet eliyle Arakanlı Müslümanlara ulaştıracaklarını bildiren Erkoç, şunları kaydetti:

"O mazlumların çığlığına duyarsız kalamazdık. Omuzlarımızda vebal olduğu bilinciyle hareket ederek bu yardım organizasyonunu gerçekleştirdik. Bu vahşete karşı duruş göstermemiz gerekiyordu.Yardımsever Kahramanmaraş halkının oraya gerekli yardımı yapacağı inancındayız. Bunlar ayni ve nakdi yardımlardır. Başarılı bir organizasyon olacağı kanaatindeyim."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Zafer Özcan ise Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ öncülüğünde kurulan komisyon sonrası, sivil toplum kuruluşlarıyla yardım organizasyonları yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Özcan, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilcisi Ubeyd Köşker de kampanyanın 20 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.



