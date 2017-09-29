Antalya'da terör operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DKP/BÖG üyelerince gerçekleştirilen eylemlere geniş katılım olması amacıyla halkın yoğun olduğu bölgelerde stand kurulduğu, örgütün yaygın organlarını satarak gelir sağlandığı, örgütün propagandasını yaparak eleman kazandırıldığı, polisle girilen çatışmalarda ölü ele geçirilen terör örgütü üyelerinin ölüm yıl dönemlerinde eylem yapıldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, kentteki bir çok adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 22 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







