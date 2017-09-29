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Elektrikli bisiklette 4 kişilik tehlikeli yolculuk

29 Eylül 2017 Cuma, 15:23
Elektrikli bisiklette 4 kişilik tehlikeli yolculuk

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, dört öğrencinin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Taşpazar Mahallesi'nde elektrikli bisiklete binen dört öğrencinin, tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Seyir halindeyken yolda daireler çizen sürücünün, motosikleti kontrol etmekte zorlandığı, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Süratle yolda ilerleyen motosikletteki sürücü ve arkasındakilerin kasklarının da olmaması dikati çekti.

Yoldan geçenlerin uyarısını dinlemeyen öğrenciler, ara sokaklara girip yoluna devam etti.

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