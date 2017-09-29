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Konya Ticaret Borsası

29 Eylül 2017 Cuma, 15:28

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,936-1,077 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,936 1,077
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,001 1,001
Ekmeklik diğer buğday 0,894 0,916
Makarnalık buğday 1,008 1,008
Düşük vasıflı buğdaylar 0,837 1,053
ARPALAR
Arpalar 0,840 0,856
Yemlik Arpalar 0,760 0,874
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,703 0,787


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