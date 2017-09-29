Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,936-1,077 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,936
|1,077
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,001
|1,001
|Ekmeklik diğer buğday
|0,894
|0,916
|Makarnalık buğday
|1,008
|1,008
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,837
|1,053
|ARPALAR
|Arpalar
|0,840
|0,856
|Yemlik Arpalar
|0,760
|0,874
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,703
|0,787