Çalmaya çalıştıkları 500 kiloluk makara üzerlerine düştü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerinden hırsızlık yapmak isteyen zanlıların üzerine, çalmak istedikleri 500 kilogram ağırlığındaki tel sarılı makara düştü.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi'nde bir iş yerinin deposundan 5 bin metre aliminyum tel ve bir av tüfeği çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların eşkalini belirleyen ekipler, operasyonla F.K. (24) ve M.B'yi (28) yakaladı. F.K'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üç zanlının yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki alüminyum tel sarılı makarayı araca yüklemeye çalışmaları, bu sırada makaranın zanlılardan birinin üzerine düşerek yaralanması yer alıyor.
Hırsızlık zanlılarından birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.