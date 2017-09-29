CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındık gerçek fiyatını bulana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ve Ulubey ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde esnafın sorunlarını dinleyen Torun, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP olarak fındık fiyatları konusunda ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Torun, "Biz muhalefet olarak üreticimizin sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk. Üzerimize düşeni de yaptık. Şimdi bütün yetki ve güç üreticimizin elinde." diye konuştu.

Ordu'dan Giresun'a yaptıkları yürüyüşün ardından fındık fiyatlarında az da olsa kıpırdanma olduğunu ifade eden Torun, "Ancak bu yeterli değil. Bir kaç gün önce fındık fiyatları artar gibi oldu ancak şimdi yeniden durdu. Şimdi bunun arkasının gelmesi lazım ve üreticilerinde bunun takipçisi olması lazım. Üretici her anlamda alın terinin karşılığını savunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fındıkla ilgili verdikleri mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Torun, "Fındık gerçek fiyatını bulana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ama bilinmesini isteriz ki bu konuda üreticilerimizden de beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizin de yerine gelmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Torun, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) öngörülen artış oranına ilişkin de "Bu zammın ortadan kaldırılması için mücadelemizi vereceğiz ve bu vergiye itiraz edeceğiz. Sonuna kadarda hukuki haklarımızı kullanacağız. Bunun içinde çalışmalar başlatıldı zaten " dedi.

Seyit Torun, Irak'ın kuzeyindeki gayrimeşru referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Biz kesinlikle ve kesinlikle Irak'ın bir ülke olarak bütünlüğünden yanayız. Buna tehdit oluşturacak her şeye de karşıyız." ifadesini kullandı.

Ülkelerin menfaatlerinin olduğunu söyleyen Torun, şöyle devam etti:

"Biz de ülkemizin menfaatlerini düşünerek, kendi ulusumusun menfaatini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. İlişkilerimizi ve diyaloglarımızı kişisel olarak kuramayız. Bir ülkeyi yönetiyorsanız o ülkenin sorumluluğunu düşünerek hareket etmek durumundasınız. Biz büyük bir ülkeyiz ve bu ülkeye yakışır davranışlarda bulunmalıyız. Irak'ta yaşanan süreci yakından takip ediyoruz. Orada Türkmen kardeşlerimiz var. Şu anda onlarda bir çatışmanın eşiğine geldiler. Bundan sonra o bölgede ne olacağını da bilemiyoruz. Umarım herkes aklını başına alır, bu işi barış ve huzur içerisinde çözeriz."



