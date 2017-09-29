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MTV'de öngörülen artış

29 Eylül 2017 Cuma, 15:54

ADANA (AA) - Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) öngörülen artış oranına ilişkin, "Artışlar her zaman etki eder. Bazen büyük artış oluyor ama çok büyük artışlar yaşadığımız dönemleri de hatırlıyorum. Yüzde 20’lerden bugünkü rakamlara geldiysek ve bir milyon adet otomobil satışına doğru gidiyorsak demek ki yeni 'normallere' bir dönem sonra adapte oluyoruz." dedi.

Bozkurt, Lexus'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, MTV'de öngörülen artış oranını değerlendirirken, vergi artışlarının her zaman bir etkisinin olduğunu, düşük artışların küçük etkiler yarattığını söyledi.

Bozkurt, "Bazen büyük artış oluyor ama çok büyük artışlar yaşadığımız dönemleri de hatırlıyorum. Yüzde 20’lerden bugünkü rakamlara geldiysek ve hala bir milyon adet otomobil satışına doğru gidiyorsak demek ki yeni 'normallere' bir dönem sonra adapte oluyoruz. Biz de yeni normallere göre pozisyon alıp ona göre planlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Kolay süreç değil. Kimse keyfinden vergi artışı anons etmiyordur. Sayın Bakan da açıklarken savunma sanayisindeki açıklar için söylemişti. Zor zamanlarda aile gibi düşünüyoruz. Kendimize dönüyoruz, kendi güçlerimizden bir şey üretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu kadar hibriti sunabilen tek markayız"

Ali Haydar Bozkurt, Lexus'un satışa sunulduğu ülkelerde üst üste "müşterisini en çok memnun eden marka" seçilmesiyle lüks segmente damgasını vurduğunu dile getirdi.

Lexus'un geçen yıl Türkiye'de lansmanının yapıldığını belirten Bozkurt, "Avrupa’da satışa sunulan 7 model burada da satışa sunulmakta. Öyle bir marka ki tüm modellerinde bir hibrit versiyonu var. Bu kadar hibriti sunabilen tek markayız. 2016’dan bu yana 153 araç satışı yapıldı. Yıllık satış hedefi koymuyoruz, tanıtım hedefi koyduk ama 5 yıl sonra yıllık bin adet satış hedefliyoruz." diye konuştu.

Bozkurt, dünyada yavaş yavaş dizel otomobillere karşı önlemler alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Orta vadede dünyada birçok büyük şehirde dizel otomobil kullanılamayacak. Bazı markalar da artık dizel otomobil geliştirmeyeceklerini duyurdular. Görülen o ki dünyada dizelin çevreye ve toplum sağlığına karşı yarattığı tehdit artık çok fazla konuşulur hale geldi. Bu nedenle geleceğin teknolojisi artık fosil yakıtlı otomobillerden başka bir yere gitmek zorunda. Elektrikli otomobil akla ilk gelen çözüm gibi görünüyor ancak mevcut durumda hem batarya teknolojisi hem de elektrik altyapısı hızlı bir geçişe olanak tanımıyor. Bundan 50 yıl önce Lexus hibrit teknolojisine çalışmaya başlamış. Yani o kadar eski. Kimse çevreyi konuşmazken hibrit çalışmalarına başlamış. Yani elektriği dışarıdan üretip otomobile yüklemek yerine giderken kendi elektriğini de üretebilen bir teknolojiyi çalışmaya başlamış. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracağını düşündüğümüz böylesine gelişmiş bir teknolojiyi tüm modellerinde sunan tek marka olmanın gururunu yaşıyoruz."

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