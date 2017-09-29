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Mersin'de akaryakıt yüklü tanker kamyona çarptı

29 Eylül 2017 Cuma, 15:55

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin kamyona çarpması sonucu çıkan yangında, iki araç da büyük hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Tarsus yönüne giden Halit Ö. idaresindeki 33 CFV 83 plakalı akaryakıt yüklü tanker, TEM Otoyolu Sarı Melik köyü mevkisinde, Murat A. yönetimindeki 01 BHA 43 plakalı limon yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tanker alev alırken, kamyondaki limonlar yola saçıldı. Yangın, daha sonra kamyona ve yol kenarındaki otlara da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Sürücülerin yara almadığı kaza ve yangın sonucunda, iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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