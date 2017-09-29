FETÖ sanığı iki avukata hapis cezası

ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 2 avukat dokuzar yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Kökten ile tutuksuz yargılanan Mehmet Aygün ile avukatları katıldı.
Kökten ve Aygün savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma’" suçundan dokuzar yıl hapis cezası verdi.