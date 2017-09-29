Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı iddia edilen er tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle aranan Mehmet Akif Y, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından askerlik görevinin yaptığı Bolu İl Jandarm Komutanlığı bünyesindeki bir karakolda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.