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İntihar girişiminde bulunan kişiyi milletvekili ikna etti

29 Eylül 2017 Cuma, 16:03

BURSA (AA) - Bursa'da intihar girişiminde bulunan kişiyi, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

Karaburun, aracıyla Namazgah Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada Setbaşı Köprüsü'nde polisin intihar girişiminde bulunan B.F.S'yi (30) ikna etmeye çalıştığını gördü.

Bunun üzerine araçtan inen Karaburun, engelli aracıyla koruması Samet Ateş ile intihar girişiminde bulunan kişinin yanına gitti.

Karaburun, bir süre konuştuğu B.F.S'yi ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

B.F.S, polis ekiplerince tedbir amaçlı Muradiye Devlet Hastanesine götürüldü.

- "Biz sadece devletimiz için canımızı veririz"

AK Parti Milletvekili Karaburun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine giderken böyle bir olayla karşılaşınca aracından inip yanına gittiği kişiye neden böyle bir girişimde bulunduğunu sorduğunu söyledi.

B.F.S'den, "12 yaşından beri annem ve babam yok, sokaklarda yatıyorum." cevabını aldığını belirten Karaburun, şöyle konuştu:

"Bu cevap üzerine ona, 'Senin bir devlet baban ve bizler varız. Kabul edersen ben senin ablan, kardeşin olurum.' dedim. Derdini anlatmasını istedim ve konuştuk. Ona, 'Sen 15 Temmuz'da devlet için canın pahasına sokaklara çıkmadın mı?' diye sorunca birden yüreği kabardı ve 'Ben de o gün canımı vermek için sokaklardaydım.' dedi. Ben de 'Şimdi niye yok yere intihar etmeye çalışıyorsun? Biz sadece devletimiz için canımızı veririz.' dedim.

Çözülmeyecek bir şeyin olmadığını dile getirdim. Sonrasında ikna oldu ve bulunduğu yerden indi. Kendisine iletişim numaralarımızı verdim. Polis memuru arkadaşlarla da konuştum, hastaneye götürüp ilgilenmeleri talimatını verdim. Sağ olsun, onlar da ilgilendiler. Bundan sonraki süreçte her vatandaşımıza olduğu gibi bu arkadaşımıza da yardımcı olup, yanında olmaya çalışacağız."

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