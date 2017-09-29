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DÜZELTME - "Eski Tuğgeneral Kargın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" başlıklı haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz. ...

29 Eylül 2017 Cuma, 16:04

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılandığı davada karar çıktı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, eski tuğgeneral Kargın'ın yanı sıra diğer sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

İddia makamını temsilen Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz'ın katıldığı duruşmada, eski tuğgeneral Erdem Kargın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Bilgin, Andaç Aydın, Çağatay Fırıncı, Emre Gürel, Erdal Kaplancı, Gazi Çinpolat, Giray Ülker, Güven Güngör, Mehmet Ali Buran, Mehmet Uysal, Mustafa Aydın, Mustafa Kevser, Murat Özer, Taner Açıkdepe ile tutuksuz sanık Ali Dıkı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların genel durumlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Kargın dışında ceza alan sanıklara 6'da 1 oranında indirim uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını müebbete çevirdi.

Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıklardan Edip Ertoğral, Mehmet Öztürk, Müslüm Selvi ile tutuksuz sanıklar Yusuf Etöz, Kenan Sakarya, Gökhan İbiş, Afşin Koçak, Çağdaş Çelik, İsmail Kesgin, Cemal Kartal ve Sercan Ölker'in dosyalarını ayırarak yargılanmalarına devam edilmesini kararlaştırdı.

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Eski Tuğgeneral Kargın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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ESKİ TUĞGENERAL KARGIN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI