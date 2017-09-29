Çocuklar "Topaç Şenliği"nde eğlendi

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ORDU (AA) - Ordu'da çocukların geleneksel oyunları unutmaması amacıyla "Topaç Şenliği" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES programı kapsamında, Altınordu Belediyesinin hazırladığı "Genç eller el sanatları tezgahında" projesi ile çocuklar, Taşbaşı Mahallesi'ndeki Teknoloji Tasarım Atölyesi'nde gerçekleştirilen şenlikte bir araya geldi.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, yaptığı konuşmada, tarihi bir mekanın restore edilmesiyle düzenlenen atölyenin güzel bir amaçla çocukların hizmetinde olduğunu söyledi.

Çocuklar için anlamlı bir projeye destek vermenin görevleri olduğunu belirten Erten, projenin daha fazla çocuğa ulaşmasını temenni etti.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise çocukların Teknoloji Tasarım Atölyesi'nde kendi oyuncaklarını yapabildiklerini dile getirdi.

Gençlerin desteklenerek geleceğe hazırlanılmasında projenin önemli rolü olduğunu anlatan Tekintaş, şöyle konuştu:

"Şenlik, makineler vasıtasıyla ahşap parçaları işlemleri yaparak kendi becerisini ortaya koyan gençlerimizin, çocuklarımızın heyecan ve hevesle ortaya koyduğu çalışmanın neticesidir. Burada ürettikleri topaçları döndürme ile geleneksel oyunu oynayacaklar. Sadece burada topaç değil, ahşaptan yapılabilecek organik her türlü oyuncağı burada yaptırıyoruz. Boyamalar da organik ürünlerle yapılıyor. Çocuklarımız bu oyuncakları alıp eve götürüyorlar. Kendi ürettikleri oyuncakları oluyor. Böylelikle çocuklarımız kendi el becerilerinin ortaya çıkardığı ürünleri görmenin heyecanını ve becerisini birlikte yaşıyorlar."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aysun İmirgi de Anadolu'nun pek çok kültüre kucak açan, ev sahipliği yapan, kültürel çeşitlilik açısından geniş bir yelpazeye sahip olan özel bir coğrafya olduğunu aktardı.

Kültürü korumak ve yaşatmak adına sahip olunan bilgi ve birikimlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan İmirgi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençler bir toplumun, medeniyetin, ulusal mirasımızın geleceğe taşınmasında rol oynayan en önemli aktörlerdir. Gençlere sunduğumuz olanaklar, ileride gençlerin topluma sunacakları başarıların belirleyicileri olacaktır. Bu amaçtan hareketle Bakanlık olarak gençlerle ilgili sanatsal faaliyet, etkinlik ve projelere destek vermek önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Konuşmaların ardından çocuklar, ahşabı işleyerek topaç yaptı. Burada hazırlanan topaçlar, hazırlanan ahşap üzerinde çevrildi.

Çocukların topaç üretmesini izleyen protokol üyeleri de ahşap üzerinde topaç çevirerek geçmişe yolculuk yaptı.

Çocukların atölyede hazırladığı farklı şekillerdeki ahşap ürünlerin bulunduğu sergi de gezildi.