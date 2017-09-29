Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları ödül töreni

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin onursal başkanlığını yaptığı Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları'nın ödül töreni düzenlendi.

Kayseri'de bir otelde düzenlenen törene, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

Özhaseki, "Kıta Aşan Mega Projeler" kategorisinde dereceye giren İstanbul Yeni Havalimanı Projesi, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi ve Osmangazi Köprüsü, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi, İpekyolu'nda Yüksek Hızlı Demiryolu Ağları Projesi ve Avrasya Tüneli Projesi sahiplerine ödüllerini verdi.

Törende, şehircilik, tasarım ve fikir, mühendislik ve mimarlık kategorilerinde dereceye giren projelerin sahipleri de ödüllerini aldı.

Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesince restorasyonu tamamlanan, Caferbey Mahallesi'ndeki Peynirci Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Törene katılan vatandaşlara aşure ikramında bulunan Özhaseki, engelli bir genç ve ailesiyle bir süre sohbet etti.