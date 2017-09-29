Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,36-31,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|27,36
|27,36
|27,36
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|19,00
|22,00
|20,80
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|15,00
|14,83
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,50
|16,00
|14,05
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,30
|1,40
|1,36
|HMS
|Tereyağı
|KG
|24,00
|28,00
|24,40
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı