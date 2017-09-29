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Erzurum Ticaret Borsası

29 Eylül 2017 Cuma, 16:09

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27,36-31,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG27,3627,3627,36HMS
Et BüyükbaşKG31,8031,8031,80HTS
Kaşar PeynirKG 19,0022,0020,80HTS
Civil PeynirKG14,0015,0014,83HTS
Yağlı PeynirKG 12,5016,0014,05HTS
İnek SütüKG1,301,401,36HMS
TereyağıKG24,0028,0024,40HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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