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Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları

29 Eylül 2017 Cuma, 16:15
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara 27 ülkeden 5'i kadın 195 sporcu katılıyor.

Yarışların ikinci gününde sporcular, Kesme Boğazı mevkisinden başlayan 50 kilometrelik orman etabında mücadele etti. Sporcular, dik yamaçlardan, ormandan, patika yollardan geçti.

Zorlu parkurda bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken, bazıları da düştü. Düşen sporculara çevredeki görevliler yardım etti. Yamaçlarda kalan sporcuların motosikletleri, halatlarla yukarıya çekildi.

Güney Afrikalı Wade Young, 1 saat 33 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İngiliz Jonny Walker 1 saat 35 dakika 12 saniyelik deresiyle ikinci, aynı ülkeden Billy Bolt 1 saat 36 dakika 31 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin izlediği yarışlar, yarın 72 kilometrelik dağ etabıyla sona erecek.

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