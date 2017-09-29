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Cezaevi firarisine "şok" yakalama

29 Eylül 2017 Cuma, 16:19
Cezaevi firarisine "şok" yakalama

MUĞLA (AA) - Kocaeli'de cinayet suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden yaklaşık bir buçuk yıl önce firar eden M.G, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bodrum ilçesinde yaptığı "şok" uygulamada, durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu. Bu kişinin "kasten öldürmek" suçundan hüküm giyip Kocaeli'de kaldığı cezaevinden kaçan M.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.G, Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hükümlünün yaklaşık 4 gün önce Bodrum ilçesine geldiği ve iki gün önce polisin uygulama yaptığını fark ederek bölgeden kaçmaya çalıştığı da belirlendi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum'un en beklenmedik yerlerinde yaptıkları ve herhangi bir saatte bir anda gelişen bu uygulamaların "şok" uygulama olarak adlandırıldığını belirtti.

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