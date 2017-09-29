Manisa'ya yerleşen Arakanlı aileye psikososyal destek

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MANİSA (AA) - Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Royinga ailesine yaşadıkları travmayı atlatmaları ve daha iyi bir hayat kurmaları için psikososyal destek çalışması başlattı.



Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, uzman psikolog Nur Elkama ve sosyal hizmet uzmanı Murat Aydın, Manisa’ya yerleşen aileyi evlerinde ziyaret etti.

Uzman ekip, anne, baba ve kardeşleri Budistlerce öldürülerek ateşe atılan baba Muhammad Shafiq Royinga ile eşi Asma, çocukları Muhammad Shahroukrh (6) ve Sahereh (3) ile görüştü.

Gazetecilere açıklama yapan Konan, aileye yaşadıkları olaydan en az etkilenecek şekilde destek olmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:



"Öncelikle ailenin durumunu gözlemleyeceğiz. Gerek İl Müdürlüğümüz gerekse de ilgili birimler Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, İl Göç İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma yapacağız. Bize emanet edilmiş olan ailemizin travmayı atlatması ve bundan sonraki hayatlarını daha iyi kurmaları için çaba göstereceğiz."

Ülkelerindeki saldırılardan kaçarak 15 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmayı başaran Royinga ailesi, yaklaşık 2 ay önce Manisa’ya gelmiş, Manisa İnsani Yardım Derneğince Şehzadeler ilçesi Dilşikar Mahallesi’nde bir eve yerleştirilmişti.