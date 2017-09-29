CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:

BURSA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni hesaplanmasında araçların ithal değerlerleri göz önüne alınarak artan oranla bir vergi uygulamasına geçilmiştir." dedi.



Erdoğdu, CHP Bursa İl Başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, MTV'deki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

MTV'de yüzde 40 artış öngören "Torba Yasa Tasarısı"ndaki düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini savunan Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Son açıklanan Orta Vadeli Program ve Meclis gündemine gelmesi planlanan torba yasa ile hükümet, halka ekonomik bir darbe yapma girişimi içindedir. Yeni getirilen Orta Vadeli Program, çalışan, dar gelirli kesime sadece 'yük' programıdır. En ağırı da MTV konusunda yapılmıştır. Hükümet, halkı aldatmaya çalışmaktadır. Çünkü MTV'yi yüzde 25'miş gibi sunmakta, yüzde 40 olarak anlatmaktadır. MTV, yüzde 70'e varan oranlarda artırılmıştır. Çünkü MTV'nin yeni hesaplanmasında araçların ithal değerlerleri göz önüne alınarak artan oranla bir vergi uygulamasına geçilmiştir. Sadece 40 bin liraya kadar olan ithal araçlardaki MTV oranı yüzde 40. Bunun dışında 40 bin lira ile 170 bin lira arasında ithal fiyatı olan araçlarda MTV oranı yüzde 53,5."







