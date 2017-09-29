Şanlıurfa'da miting ve yürüyüş yasağı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, kentte 28 Eylül- 27 Ekim 2017 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

" 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler, 28 Eylül 2017 ile 27 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."