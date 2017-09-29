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Bursa'da huzur operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 16:36
Bursa'da huzur operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve asayişi sağlamak için merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde eş zamanlı uygulama yaptı.

Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise bir araç trafikten men edilirken, 22 araca da toplam 21 bin 752 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan, uygulama sonunda biri ruhsatsız iki tabanca ve bu silahlara ait fişeğe el konuldu.

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