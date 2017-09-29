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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, festivalin yüksek mimar Yavuz İnce'yi anma paneliyle devam edeceğini söyledi.

Kortejle beraber Misak-ı Milli Meydanı'na geleceklerini dile getiren Ürkmezer, "Bu akşam burada çevre yerlerden gelen vatandaşlarımızı iyi bir şekilde misafir edeceğiz. Ana program yarın başlıyor. Yarın şehrimizin çeşitli yerlerinde belgesel film gösterimleri, paneller, söyleşiler olacak. Gençlere, çocuklara yönelik faaliyetleirmiz başladı. İnşallah bu festivalin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Festival bugün Yavuz İnce'yi anma paneli, kortej yürüyüşü, Türk sinemasının 100. yılı gala film gösterimi, "Sinemaya Dair" söyleşi ve Emre Aydın konseri ile devam edecek.