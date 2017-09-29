ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

29 Eylül 2017 Cuma, 16:40
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, festivalin yüksek mimar Yavuz İnce'yi anma paneliyle devam edeceğini söyledi.

Kortejle beraber Misak-ı Milli Meydanı'na geleceklerini dile getiren Ürkmezer, "Bu akşam burada çevre yerlerden gelen vatandaşlarımızı iyi bir şekilde misafir edeceğiz. Ana program yarın başlıyor. Yarın şehrimizin çeşitli yerlerinde belgesel film gösterimleri, paneller, söyleşiler olacak. Gençlere, çocuklara yönelik faaliyetleirmiz başladı. İnşallah bu festivalin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Festival bugün Yavuz İnce'yi anma paneli, kortej yürüyüşü, Türk sinemasının 100. yılı gala film gösterimi, "Sinemaya Dair" söyleşi ve Emre Aydın konseri ile devam edecek.

İLGİLİ HABERLER
Aşure kazanını yabancı öğrenciler karıştırdı
YEREL

AŞURE KAZANINI YABANCI ÖĞRENCİLER KARIŞTIRDI
Kardemir Karabükspor Galatasaray maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIR
Safranbolu'da Budistlerin yer aldığı fotoğrafa ödül verildiği iddiaları
YEREL

SAFRANBOLU'DA BUDİSTLERİN YER ALDIĞI FOTOĞRAFA ÖDÜL VERİLDİĞİ İDDİALARI
Kardemir Karabükspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI
&quot;Mucize bitki&quot;nin üretim maliyeti azaltılacak
YEREL

"MUCİZE BİTKİ"NİN ÜRETİM MALİYETİ AZALTILACAK
&quot;İstanbul'a puan için gidiyoruz&quot;
YEREL

"İSTANBUL'A PUAN İÇİN GİDİYORUZ"
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KARABÜK'TE FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR