Edirne'de cinayet

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yengesini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, N.U. (53) Yeniköy Mahallesinde yaşadığı evde, ağabeyinin eşi Yaşariye U. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.U, iddiaya göre kendisine ait ruhsatsız av tüfeğiyle yengesine ateş açtı. Boğazından yaralanan Yaşariye U, ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.U, sağlık kontrolünün ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.
N.U, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.