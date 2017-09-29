ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'de cinayet

29 Eylül 2017 Cuma, 16:40

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yengesini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.U. (53) Yeniköy Mahallesinde yaşadığı evde, ağabeyinin eşi Yaşariye U. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.U, iddiaya göre kendisine ait ruhsatsız av tüfeğiyle yengesine ateş açtı. Boğazından yaralanan Yaşariye U, ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.U, sağlık kontrolünün ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

N.U, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER
Bu ev sadece doktor adaylarına kiralık
YEREL

BU EV SADECE DOKTOR ADAYLARINA KİRALIK
Baba-oğulların maçını Süper Lig hakemi Yankaya yönetti
YEREL

BABA-OĞULLARIN MAÇINI SÜPER LİG HAKEMİ YANKAYA YÖNETTİ
Edirne'deki darbe girişimi davası
YEREL

EDİRNE'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Hamzabeyli tır parkı TOBB ile ortak işletilecek
YEREL

HAMZABEYLİ TIR PARKI TOBB İLE ORTAK İŞLETİLECEK
Kilolu ev kadınları &quot;Obezite Okulu&quot;na yazıldı
YEREL

KİLOLU EV KADINLARI "OBEZİTE OKULU"NA YAZILDI
Dünyada yaklaşık 250 milyon kişi Türkçe konuşuyor
YEREL

DÜNYADA YAKLAŞIK 250 MİLYON KİŞİ TÜRKÇE KONUŞUYOR
Yunanistan sınırındaki &quot;kaçak&quot; operasyonu
YEREL

YUNANİSTAN SINIRINDAKİ "KAÇAK" OPERASYONU