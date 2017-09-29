FETÖ sanıklarına hapis cezası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 2 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Ömer Ateş ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Ateş, savunmasında, FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

15 Temmuz gecesi cezaevinde olduğunu, dışarıda olması halinde tüm gücüyle darbe girişimine direneceğini savunan Ateş, "15 Temmuz darbe girişimine katılanları insan yerine dahi koymuyorum. 4 darbe yaşadım. Nasıl olduğunu biliyorum. Hepsini lanetliyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "FETÖ üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki başka bir duruşmada da tutuklu sanık Yunus Kandemir savunma yaptı.

Üzerine atılan suçları kabul etmediğini ve hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia eden Kandemir, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla tutuklu yargılanan örgütün sözde "il abisi" Mehmet M'nin savunma yaptığı duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 13 Ekim'e ertelendi.