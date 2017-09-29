Aşure kazanını yabancı öğrenciler karıştırdı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "Aşure Günü" etkiliğinde 50 farklı ülkeden öğrencinin katkısıyla aşure yapıldı.

KBÜ Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki etkinlikte, farklı ülkelerden üniversitede eğitim gören öğrenciler, alanda kurulan kazana kendi dillerinde "Bereketli olsun" diyerek ellerindeki aşure malzemesini sırayla döktü.

Öğrencilerin ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile Çad'ın Ankara Büyükelçisi Djidda Moussa Outman da öğrenciler gibi aşure kazanına malzeme dökerek, karıştırdı.

Pişirilen aşure, Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş'ın dua ettirmesinin ardından katılımcılara dağıtıldı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da yabancı öğrencilerin katılımıyla "hoşgörü ekmeği" yaptıklarını söyledi.

Bu yıl etkinliğin aşure ayına denk geldiğini ifade eden Polat, "Bir bereket olan, çok farklı ürünlerle yapılan aşure etkinliğini yine çok farklı ülkelerden üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerle yaptık. İnşallah bereket olur. Bu yılın hem üniversitemiz hem ülkemiz için bereketli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Polat ve Outman'ın yanı sıra dekanlar, enstitü müdürleri, akadamisyenlerle çok sayıda yerli ve yabancı öğrenci katıldı.