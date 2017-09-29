Tekirdağ'da şüpheli ölüm

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da bir kişi yalnız kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokağı'ndaki bir otelin kat görevlisi, Mecnun Erten (34) isimli müşterinin odasından uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı açarak içeriye girdi.
Erten'i yerde hareketsiz yatarken bulan görevli, polise ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erten’in (34) hayatını yitirdiğini tespit etti.
Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Erten’in cenazesi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.