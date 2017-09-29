Giresun'daki cinayet

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GİRESUN (AA) - Giresun'da tartıştığı eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaralayan, kızın erkek arkadaşını da öldüren kişi yakalandı.

Cinayeti işledikten sonra kaçan zanlı Hasan Özkaya'nın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Özkaya'nın merkeze bağlı Kemaliye köyündeki amcasının fındık için kullanılan ev ve çevresinde alkol kullandığı bilgisini alan ekipler zanlıyı burada suç aleti olan bıçakla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Özkaya, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hasan Özkaya merkeze bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde eski kız arkadaşı N.Y'yi (23) bıçakla yaralamış ve onun erkek ardadaşı Y.A'yı (30) öldürmüştü.

