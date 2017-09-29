ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Giresun'daki cinayet

29 Eylül 2017 Cuma, 16:50

GİRESUN (AA) - Giresun'da tartıştığı eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaralayan, kızın erkek arkadaşını da öldüren kişi yakalandı.

Cinayeti işledikten sonra kaçan zanlı Hasan Özkaya'nın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Özkaya'nın merkeze bağlı Kemaliye köyündeki amcasının fındık için kullanılan ev ve çevresinde alkol kullandığı bilgisini alan ekipler zanlıyı burada suç aleti olan bıçakla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Özkaya, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hasan Özkaya merkeze bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde eski kız arkadaşı N.Y'yi (23) bıçakla yaralamış ve onun erkek ardadaşı Y.A'yı (30) öldürmüştü.

İLGİLİ HABERLER
Giresun Ticaret Borsası
YEREL

GİRESUN TİCARET BORSASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Üreticiler en iyi randımanlı fındık için yarıştı
YEREL

ÜRETİCİLER EN İYİ RANDIMANLI FINDIK İÇİN YARIŞTI
Giresun Ticaret Borsası
YEREL

GİRESUN TİCARET BORSASI