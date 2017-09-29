ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ:

29 Eylül 2017 Cuma, 16:53

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Nasıl 1919'da Atatürk'ün önderliğinde bu aziz millet yeni bir yüzyılın kapısını araladıysa 2019'da da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in liderliğinde yeni bir yüzyılın kapısını Allah'ın izniyle aralayacaktır." dedi.

Kadışehri Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadışehri 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi istikrarını, güçlü iktidarını, güven ortamını ve iyi yönetimini hedef alan gizli açık pekçok saldırıyla karşı karışya olduklarını söyledi.

Kim ne yaparsa yapsın ülkenin istikrarını ve güçlü iktidarını ortadan kaldırmayı başaramayacağını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Çünkü Türk milleti iradesine sahiptir. Bu iradeyi 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle FETÖ'cü hainler ve onlara destek olan güçler ve onların içerimizdeki teröristleri başaramadı, bir dünya başaramadı, bundan sonra da Allah'ın izniyle başaramayacaktır. Şimdiden 2019'un rüyasını görüyorlar. 2019 yaklaşıyor, '2019'da acaba Türkiye'yi nasıl istikrarsızlaştırırız, Türkiye'yi bugün yöneten güçlü, çelik gibi iradeyi nasıl yıkarız, AK Parti'yi iktidardan nasıl indiririz, Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı makamından nasıl indiririz, yerine güdebileceğimiz kukla bir lider, kukla bir yönetim nasıl kurarız' herkes onun hesabını yapıyor. Bu hesapları yapanlara buradan bir kez daha söyleyim, hesabı kendi odanızda, kendi masanızda yapabilirsiniz ama esas hesabı önce Rabbim, sonra millet yapar. Ben 2019'daki bütün kirli hesapları aziz milletimizin bozacağına, kendi hesabını kendinin ortaya koyacağına yürekten inanıyorum."

Bozdağ, yeni dönemin çok daha güçlü olacağına inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fiilen uygulanmaya başlayacağı yıldır. Cumhuriyetin ilanından yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti yeni bir hükümet sistemiyle yeni bir yüzyılı aralayacaktır. Bu yeni yüzyılın kapısı açılmasın diye de 2019 seçimlerine bir yoğunluk atfediliyor. Nasıl 1919'da Atatürk'ün önderliğinde bu aziz millet yeni bir yüzyılın kapısını araladıysa 2019'da da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in liderliğinde yeni bir yüzyılın kapısını Allah'ın izniyle aralayacaktır. Beraber yeni hükümet sistemiyle, güçlü, müreffeh, huzurlu ve istikrarlı bir Türkiye için çalışacağız, beraber koşacağız."

AK Parti kadrolarının bugüne kadar gecesini gündüzüne katarak çalıştığını aktaran Bozdağ, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bozdağ, milletin dertleri için koşacaklarını ve çalışacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim özelliğimiz bu. Diğer partiler varsın yatsın, yata yata iktidar bekliyorlar. Krizden, kaostan, istikrarsızlıktan, terörden medet umarak iktidar bekliyorlar. Yahu çalışarak iktidar olunur. Merkel'e göbeğini bağlayarak, umudunu bağlayarak iktidar olunmaz. Gazete manşetlerine, televizyonlarda yapılan iftiralara bel bağlayarak iktidar olunmaz. FETÖ'cülerin, diğer terör örgütlerinin terör faaliyetlerine bel bağlayarak iktidar olunmaz. Türkiye'nin ayağı tökezlesin diye duaya çıkarak iktidar olunmaz, 'AK Parti hata etse de şuradan biz heybemizi doldursak' diye hayal kurarak iktidar olunmaz. İktidar olmanın tek yolu vardır, çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Milletin gönlünü kazanmaktır. Başka bir yolu yoktur. Biz bunu anamuhalefete bir türlü öğretemedik. İnşallah 2019'da sandıkta bu öğretmeyi aziz milletimiz bir kez daha yapacaktır."




İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: &quot;(IKBY'nin gayrimeşru referandumu) Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Ankara'daki temsilcisine, 'Türkiye'ye gelme' denildi ve şu anda Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Peşmergeye dönük Türkiye'nin yaptığı eğitimler ve başka destekler vardı, bu desteklerin tamamı sona erdirildi. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil Kuzey Irak'ta yaşayan insanlarla ilgili konular dahil hudut dahil bütün konular, yani vize konusu, hudut kapıları konusu, ulaşım konusu, bütün konularda Türkiye'nin muhatabının sadece Irak merkezi hükümeti olduğunu açıkladı. Bizim muhatabımız Irak Merkezi Hükümeti'dir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: "(IKBY'NİN GAYRİMEŞRU REFERANDUMU) KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ'NİN ANKARA'DAKİ TEMSİLCİSİNE, 'TÜRKİYE'YE GELME' DENİLDİ VE ŞU ANDA TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL. PEŞMERGEYE DÖNÜK TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI EĞİTİMLER VE BAŞKA DESTEKLER VARDI, BU DESTEKLERİN TAMAMI SONA ERDİRİLDİ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BUNDAN SONRA KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ DAHİL KUZEY IRAK'TA YAŞAYAN İNSANLARLA İLGİLİ KONULAR DAHİL HUDUT DAHİL BÜTÜN KONULAR, YANİ VİZE KONUSU, HUDUT KAPILARI KONUSU, ULAŞIM KONUSU, BÜTÜN KONULARDA TÜRKİYE'NİN MUHATABININ SADECE IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ OLDUĞUNU AÇIKLADI. BİZİM MUHATABIMIZ IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ'DİR."
Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ YOZGAT'TA:

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ YOZGAT'TA:
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (IKBY'nin gayrimeşru referandumu) &quot;Hem ekonomik hem siyasi hem askeri her türlü alternatif konuşulmuş ve hangi alternatifin, hangi öncelikle, ne zaman devreye sokulacağı karara bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe bir bir hayata geçirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti, bu konuda ne yapacağını ve neyi, ne zaman yapacağını gayet iyi bilmektedir.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: (IKBY'NİN GAYRİMEŞRU REFERANDUMU) "HEM EKONOMİK HEM SİYASİ HEM ASKERİ HER TÜRLÜ ALTERNATİF KONUŞULMUŞ VE HANGİ ALTERNATİFİN, HANGİ ÖNCELİKLE, NE ZAMAN DEVREYE SOKULACAĞI KARARA BAĞLANMIŞTIR. BUNLAR VAKTİ GELDİKÇE BİR BİR HAYATA GEÇİRİLECEKTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HÜKÜMETİ, BU KONUDA NE YAPACAĞINI VE NEYİ, NE ZAMAN YAPACAĞINI GAYET İYİ BİLMEKTEDİR."