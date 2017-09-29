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Ordu'daki FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 17:03

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, öğretmen, öğrenci, polis memuru, mali müşavir, din görevlisi, kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan 47 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki 3 kişi işlemlerinin sonrasında serbest kalırken, 44 kişi ise sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüpphelilerden 22'si itirafçı olmaları ve sağlık sorunları nedeniyle savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 22 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliden 16'sı tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan aynı operasyon kapsamında 56 kişi hakkında ise gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 56 kişinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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